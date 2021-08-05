2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibine mağlup olarak final şansını yitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibine mağlup olarak final şansını yitirdi. Taha Akgül, Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda ABD'li Gable Dan Steveson ile karşılaştı. Etkisiz bir oyun sergileyen Taha Akgül ilk yarıyı 2-0 geride geçti. İkinci devrede de rakibin hücumlarını bertaraf edemeyen milli güreşçi, karşılaşmada 8-0 mağlup ayrıldı. Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

Son Dakika

Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum

7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş

Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti

Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı

7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti

Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş