2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek voleybolunda ilk finalist Rusya Olimpiyat Komitesi oldu.
Rusya Olimpiyat Komitesi, Ariake Arena'da son olimpiyat şampiyonu Brezilya'yla karşılaştı.
Rusya Olimpiyat Komitesi, rakibini 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Brezilya, 2000 Sydney'den sonra ilk kez finale yükselemedi. Son 4 olimpiyatta final oynayan Brezilya, 21 yıl sonra altın madalya mücadelesi veremeyecek.
Rusya Olimpiyat Komitesi'nin finaldeki rakibi Fransa- Arjantin maçının galibi olacak. Final maçı, 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor