2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkek hentbolunda Fransa finale yükseldi.
Yoyogi National'da yapılan yarı final ilk maçında Fransa ile Mısır karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 beraberlikle tamamlanırken, Fransa ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 27-23 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Fransa finalde İspanya- Danimarka maçının galibiyle 7 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.
Tarihinde ilk kez yarı final başarısı gösteren Mısır ise söz konusu maçın mağlubuyla aynı gün bronz madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA
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