2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, altın madalya mücadelesi verecek.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven da Costa oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.