2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Sanchez, hakemlerden 28.06 puan alarak altın madalyaya ulaştı ve tarihe geçti. Shimuzu ise 27.88 puanla gümüş madalyada kaldı.

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