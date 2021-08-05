2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk kez yer alan karate branşında ilk altın madalyayı İspanya'dan Sandra Sanchez Jaime kazandı.
Kadınlar kata branşında Nippon Budokan'da gerçekleşen final müsabakasında İspanyol sporcuSandra Sanchez Jaime, ev sahibi Japonya'dan Kiyou Shimuzu'yla karşılaştı.
Sanchez, hakemlerden 28.06 puan alarak altın madalyaya ulaştı ve tarihe geçti. Shimuzu ise 27.88 puanla gümüş madalyada kaldı.
Kaynak: AA
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