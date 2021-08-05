2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Daha önceki olimpiyatlarda derece elde edemeyen San Marino, Tokyo 2020'de atıcılık branşında birer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

Makuhari Messe A Salonu'nda yapılan bronz madalya müsabakasında Hint rakibi Deepak Punia'yı yenen Amine, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden San Marino'ya üçüncü olimpiyat madalyasını getirdi.

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