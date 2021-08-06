Üye Girişi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

06.08.2021 05:25
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

Taha Akgül, Olimpiyat, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi 00:14 Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor 23:30 Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı 21:58 Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı
Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı 21:34 Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı 20:10 Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu 18:11 Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım 17:55 Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu 16:26 Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı         
02:36
Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi         
23:32
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Hakan Sabancı için Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor         
20:11
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan         
16:49
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi         
13:44
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü         
11:02
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı! 50 koyun telef oldu Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı! 50 koyun telef oldu         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 06:05:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement