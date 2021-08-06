2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda bronz madalya kazanan Merve Çoban, altın madalya alamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Nippon Budokan'daki yarı final maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merve, istediklerini yapamadığı için finale çıkamadığını belirtti.

Hedefine ulaşamadığını aktaran Merve, "Yapmak istediklerimi yapamadım. Amacım tabii ki altın madalya almaktı. Sonuçta burada kendi sıkletimde yarışıyorum. Çoğu sporcu bu sıklete alışık değildi. Hepsi bildiğim sporcular ama olmadı. Şu an çok üzgünüm. Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm. Üzüntüm, bronz madalya kazanmanın sevincinden daha ağır. Daha önce defalarca yendiğim bir sporcuya kaybettim." ifadelerini kullandı.

Oldukça üzgün olan milli sporcu, yarı finaldeki rakibinin kaçak bir dövüş ortaya koyduğunu da anlatarak, "Rakibimin puanın üstüne yatacağı belliydi. Olmadı, alamadım maçı. Genel olarak karate branşı çok başarılı oluyor burada. Hakemler de çok iyi. Ülke bazlı taraf tutma olabiliyor ama burada hiç olmadı." diye konuştu.