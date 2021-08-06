2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

1988 Seul Olimpiyat Oyunları'nda Romanyalı Paula Ivan'ın 3.53.96'lık derecesini Tokyo'da geçen Kipyegon, altın madalyanın yanı sıra yeni rekorun da sahibi oldu.

5000 metrede altın madalya alan Hassan, Tokyo 2020'deki madalya sayısını 2'ye çıkardı. 28 yaşındaki atletin toplamdaki olimpiyat madalya sayısı da 2 altın, 1 bronz oldu.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan kadınlar 1500 metre yarışını 3.53.11'lik derecesiyle ilk sırada geçen Kenyalı Faith Kipyegon, altın madalya kazandı. 27 yaşındaki atlet, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da kürsünün zirvesine çıktı.

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