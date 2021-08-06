2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın hentbolunda Norveç'i yenen Rusya Olimpiyat Komitesi ikinci finalist oldu.
Rusya Olimpiyat Komitesi, Yoyogi National Stadı'ndaki yarı final karşılaşmasının ilk yarısını 14-11 önde kapadı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Rusya Olimpiyat Komitesi karşılaşmayı 27-26 kazanarak adını finale yazdırdı.
Final karşılaşması Fransa ve Rusya Olimpiyat Komitesi arasında 8 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Norveç ise İsveç ile aynı gün bronz madalya mücadelesi yapacak.
Kaynak: AA
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