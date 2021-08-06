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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

06.08.2021 16:54
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda Brezilya finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda Brezilya finale yükseldi.

Ariake Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde Brezilya, 3 seti de 25-16 ile alarak Güney Kore'yi 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Londra 2012 ve Pekin 2008'de final oynayan ve altın madalya alan Brezilya üçüncü kez aynı başarıyı göstermek için 8 Ağustos Pazar günü ABD'nin karşısına çıkacak.

Güney Kore ise aynı gün Sırbistan ile bronz madalya mücadelesi için sahaya çıkacak.

Güney Kore, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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