2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinde altın madalyayı İtalya aldı.

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışta altın madalyayı Lorenzo Patta, Marcell Lamont Jacobs, Fostine Eseosa Desalu ve Filippo Tortu'dan oluşan İtalya, 37.50'lik derecesiyle kazandı.

Gümüş madalyayı Büyük Britanya 37.51'lik, bronz madalyayı ise Kanadalı sporcular 37.70'lik dereceleriyle elde etti.

2012 ve 2016'nın altın madalya kazanan takımı Jamaika, efsane atlet Usain Bolt'un olmadığı olimpiyatta madalya alamadı ve 5. oldu.