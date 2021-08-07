2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

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