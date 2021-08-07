2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkekler plaj voleybolunda altın madalyayı Norveç kazandı.
Shiokaze Park'taki altın madalya maçında Norveç, Rusya Olimpiyat Komitesi'yle karşılaştı.
Berntsen Andres Mol-Sandlie Christian ikilisinden oluşan Norveç, Viacheslav Krasilnikov-Oleg Stoyanovskiy'den oluşan Rusya Olmpiyat Komitesi'ni 21-17 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.
Rusya Olimpiyat Komitesi ise gümüş madalyada kaldı.
Kaynak: AA
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