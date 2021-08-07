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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

07.08.2021 16:37
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde 13 yıl sonra oyunlarda yer alan beyzbol branşında ev sahibi Japonya altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde 13 yıl sonra oyunlarda yer alan beyzbol branşında ev sahibi Japonya altın madalyanın sahibi oldu.

Yokohama Beyzbol Stadı'nda gerçekleşen final maçında Japonya, finalde ABD'yle karşılaştı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Japonya, altın madalyanın sahibi olurken, ABD gümüş madalyada kaldı.

Üçüncülük maçında ise Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore'yi 10-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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