2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkek voleybolunda altın madalyanın sahibi Fransa oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkek voleybolunda altın madalyanın sahibi Fransa oldu. Ariake Arena'daki final maçında Fransa- Rusya Olimpiyat Komitesi'yle karşılaştı. İlk iki seti Fransa, 25-23 ve 25-17 alarak 2-0 öne geçti. Maça tutunan Rusya Olimpiyat Komitesi diğer iki seti 25-21'lik sonuçlarla aldı ve finale 2-2'lik dengeyi getirdi. Çekişmeli geçen son seti 15-12 alan Fransa, voleybolda tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını altın olarak elde etti. Rusya Olimpiyat Komitesi ise gümüş madalyada kaldı.

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