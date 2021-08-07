2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 15. gün tamamlanırken, genel madalya sıralamasında Çin zirvedeki yerini bırakmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 15. günün ardından 38 altın, 31 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplamda 87 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD 36 altın, 39 gümüş ve 33 bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 12 gümüş ve 17 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Oyunların 15. gününde boksta birer altın ve gümüş, karatede de bir bronz kazanan Türkiye, madalya sayısını 13'e çıkardı. Türkiye böylece 47. sıradan 32. basamağa yükseldi.

Tokyo 2020'de 15. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Çin 38 31 18 87 2. ABD 36 39 33 108 3. Japonya 27 12 17 56 4. Rusya Olimpiyat Komitesi 20 26 23 69 5. Büyük Britanya 20 21 22 63 6. Avustralya 17 7 22 46 7. Almanya 10 11 16 37 8. Hollanda 10 11 12 33 9. İtalya 10 10 19 39 10. Fransa 9 12 11 32 32. Türkiye 2 2 9 13

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