2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "Kazak Aiperi Medet Kyzy" ibaresi "Kırgız Aiperi Medet Kyzy" şeklinde...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.