2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için rekor beklentisi!

İstanbul Büyükşehir Belediye spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 8 sporcusuyla olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan lacivert-beyazlıların 39 sporcusu da olimpiyat vizesi için mücadelesini sürdürüyor.



Kulüp başkanı Fatih Keleş, olimpiyat kafilesine en fazla sporcu gönderen ve Tokyo'da kürsüye en fazla sporcu çıkaran kulüp olma sevincini yaşamak istediklerini söyledi.



Özellikle kulüp bünyesinden yetişen sporcuların, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası gibi etkinliklerde kürsüye çıkmasının, 16 milyon İstanbullu ve kendilerini için gurur kaynağı olacağını belirten Keleş, "15 olimpiyat madalyası ile ülkemizin en başarılı spor kulübüyüz. 2020 ile beraber başarılarımızı katlanarak artıracağız. Amatör branşlara ve sporculara yoğunlaşarak geleceğin zeki, çevik ve ahlaklı örnek sporcularını yetiştirmeye devam edeceğiz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Kulüp çatısı altında spora başlayan minik sporcu adaylarının da günün birinde olimpiyat şampiyonu olma hedefi taşıdıklarını vurgulayan Keleş, en önemli hedeflerinin modern tesis ve uzman antrenör kadrosuyla Türk sporuna hizmet olduğunu dile getirdi.



Olimpiyat oyunlarında bugüne kadar; 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayı Türkiye'ye kazandıran turuncu-lacivertli ekipte, şimdiden güreşte, Cenk İldem ve badmintonda Neslihan Yiğit, Tokyo'da mücadele etmeyi garantiledi. Bedensel engelli yüzmede Beytullah Eroğlu, Elif İldem, okçuluk makaralı yayda Bülent Korkmaz, okçuluk klasik yayda Özgür Özen, Sadık Savaş ve Yağmur Şengül ise Paralimpik Oyunları'na katılım vizesi aldı.



Halterde Daniyar İsmayilov, tekvandoda İrem Yaman, Nafia Kuş, judoda Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Cemal Erdoğan, Mihraç Akkuş, güreşte Metehan Başar, Atakan Yüksel, Fatih Cengiz, Fatih Erdin, atletizmde Muzaffer Bayram, Ramazan Özdemir, karatede Erman Eltemur, Meltem Hocaoğlu, paralimpikte Koral Belkin Kutlu başta olmak üzere 39 sporcu kota mücadelesini sürdürüyor.