2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcular, boğaz turunda bir araya geldi - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcular, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği boğaz turunda bir araya geldi.

Boğaz turu etkinliği, spor camiasının önde gelen isimlerini, şehirde faaliyet gösteren çeşitli branşlardaki başarılı sporcuları, takım antrenörlerini, sporcuların ailelerini ve spor yazarlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sporcuları tebrik etti.

Sporculara imrendiklerini dile getiren Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Çünkü kıymetli kardeşlerim kendi branşlarınızda sporla ilgilenmeyi, sporun içinde olmayı başardığınız ve bu başarıyı gençlerimize, yaşıtlarınıza örnek oluşturacak bir şekilde sürdürdüğünüz aynı zamanda bu mücadelenizle de ülkemizde, Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda şampiyonluklar elde ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve sizi tebrik ediyoruz. Bir toplumda en çok ihtiyaç duyulan hususlardan bir tanesi de rol model olacak kişilerin ortaya çıkmasıdır. Sizler bu birinci olarak söylediğim husustaki çabanızla, başarınızla, gayretinizle gençlerimize ve gelecek nesillerimize rol model oluyorsunuz, bunun için de sizi tebrik ediyoruz."

Kendisinin futbol lisanslı bir sporcu olduğunu anlatan Kabaktepe, Türkiye'nin, gençlerin ve neslin geleceğinin, sporda gösterilen başarıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.

Türkiye'de sporcu sayısında, lisanslı, amatör, bireysel ve takım sporlarında önemli bir gelişim gösterdiklerini kaydeden Kabaktepe, kapalı spor sahalarından açık alanlara kadar sadece takım sporlarında değil, bireysel sporlarda da yüzlerle, binlerle ifade edilen tesisleri on binlere, yüz binlere çıkaran bir siyasi iktidar dönemini yaşamış olmanın ve bu hizmetleri yapmış olmanın da gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kabaktepe, "Siyasetin olimpiyatı yok ama spora yatırımın, spora desteğin olimpiyatı olsa herhalde orada madalya alacak yönetimlerden birisiyiz. Onun altını da çizmek istiyorum." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yaptıkları konuşmalarda başarılı sporcuları tebrik etti.