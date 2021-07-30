Üye Girişi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması

30.07.2021 09:22
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli, arkasında milyonların olduğunu bildiğini belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli, arkasında milyonların olduğunu bildiğini belirtti.

Sürmeneli'nin sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, seri başı olarak katıldığı organizasyonda ilk turu bay geçen sporcunun, son 16 turunda ise Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı net bir skorla yendiği anımsatıldı.

Başarılı boksörün çeyrek final müsabakasında rakibi Anna Lysenko'yu da mağlup ettiği vurgulanarak, "Seninle gurur duyuyoruz Busenaz. Sporcumuzu tebrik ediyor, yarı finalde başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli'nin ifadelerine de yer verildi.

Arkasında milyonların olduğunu bildiğini vurgulayan Busenaz Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Madalya maçları zordur. Ben de bu nedenle maça temkinli başladım. Sonunda kazandım ve kadınlar boks branşında madalya kazanan ilk sporcu oldum. Kulübüm Trabzonspor'a ve Trabzon'a tarihte ilk kez olimpiyat madalyası getireceğim için çok mutluyum. Ancak yolum devam ediyor. Bundan sonraki maçlarım daha zor olacak ama ben her şeyin daha da güzel hale geleceğini düşünüyorum. Arkamda milyonların olduğunu biliyorum. Kulübüme, teknik ekibime, bu saatte kalkıp benim için dua edenlere, maçımı izlerken destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli'den 09:23 Bahçeli'den "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusuna yanıt Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor 09:14 Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor Türkiye'yi küle çeviren orman yangınları neden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj 08:05 Türkiye'yi küle çeviren orman yangınları neden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj
Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı 07:11 Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor 22:43 CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu 22:06 İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız 21:23 Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor 20:06 Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medyayı karıştıran iddia: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:25
19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı 19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı         
09:21
Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi         
08:41
Haluk Levent, tedavi parası Manavgat'taki yangında küle dönen Cemile Öner'e yardım etmek için harekete geçiyor Haluk Levent, tedavi parası Manavgat'taki yangında küle dönen Cemile Öner'e yardım etmek için harekete geçiyor         
07:33
Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü "Geliyorum beyler" oldu         
03:35
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı         
22:07
Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi         
21:41
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı         
19:36
Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı         
19:01
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor         
18:38
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 09:35:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Busenaz Sürmeneli Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement