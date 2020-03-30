2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu

13 dakika önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

IOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, olimpiyatların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:32 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi         
14:59
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı         
14:49
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi         
14:37
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu         
14:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi         
14:12
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor         
14:09
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı         
14:09
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı         
13:57
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek         
13:55
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı         
13:54
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti         
13:40
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı         
13:28
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim         
13:21
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı         
13:14
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı         
13:00
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım         
12:56
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok         
12:52
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi         
12:52
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi         
12:46
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak         
12:45
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı         
12:44
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 15:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]