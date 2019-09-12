2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında "Yükselen Güneş Bayrağı" krizi

Spor Bakanlığı, IOC'a gönderdiği mektupta, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin, müsabakalarda bu bayrağın teşhir edecek olmasının kaygılarını artırdığını iletti.

Güney Kore , Japonya 'nın imparatorluk dönemi "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurdu.

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