Son Dakika Haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında "Yükselen Güneş Bayrağı" krizi
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2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında "Yükselen Güneş Bayrağı" krizi

1 saat önce

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurdu.

2020 Tokyo Olimpiyatları: Güney Kore ve Japonya arasında

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılmaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurdu.


Spor Bakanlığı, IOC'a gönderdiği mektupta, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin, müsabakalarda bu bayrağın teşhir edecek olmasının kaygılarını artırdığını iletti.

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Güney Kore, Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:15 
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