2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Görev Alacak Judo Hakemleri Antalya'da
1 saat önce
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak olimpik judo hakemleri iki günlük eğitim semineri için Antalya'da bir araya geldi.
2020 Tokyo
Olimpiyatları'nda görev alacak olimpik judo hakemleri iki günlük eğitim semineri için Antalya
'da bir araya geldi.
Antalya Grand Prix 2019 müsabakaları öncesi Uluslararası Judo Federasyonu tarafından 28 kişilik olimpik hakem kadrosu, Antalya'da seminere alındı.
İki gün sürecek seminerin açılışında konuşan Türkiye
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gerek Grand Prix, gerekse Tokyo Olimpiyatları'nda müsabaka yönetecek hakemleri ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:42 Kaynak: AA
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