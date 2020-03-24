2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesiyle ilgili, "Belirsizlik sporcularımızı da olumsuz etkilemişti. Belirsizliğin sona ermesinden dolayı rahatladık." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, güreşte daha önce Macaristan ve Bulgaristan'da düzenlenmesi planlanan olimpiyat elemelerinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Sporcuların günlerdir antrenman yapamadığına işaret eden Aydın, "Telefon yoluyla sürekli kendilerini takip ettik. Ama bu belirsizlik sporcularımızı da olumsuz etkilemişti. Bu erteleme kararıyla belirsizlik ortadan kalktı. Kararın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Belirsizliğin sona ermesinden dolayı rahatladık." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, önceliğin insan sağlığı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şimdi öncelikle bu virüsün ülkemizden tamamen gitmesini bekleyeceğiz. Yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Biz her zaman önce sağlık diyoruz. Tehlike geçtikten sonra teknik heyetimizle birlikte yeni bir çalışma programı hazırlayacağız. Ardından da UWW'nin belirleyeceği tarihlerde yapılacak kotalarda başarılı olup, 2021'de Tokyo Olimpiyatları'nda yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak için mücadele edeceğiz."

Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlar öncesi sakatlık yaşamasıyla morallerinin bozulduğunu aktaran Aydın, "Taha Akgül bizim en büyük altın madalya adayımız. Dolayısıyla bu erteleme onun da daha iyi hazırlanmasını sağlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Musa Aydın, açıklamasının sonunda tüm vatandaşlara seslenerek, "Şu an tüm dünya önemli bir sağlık tehlikesiyle karşı karşıya. Lütfen işiniz olmadığı sürece evden çıkmayın. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye." ifadelerini kullandı.