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2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor
6 saat önce
2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor.
2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:42
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