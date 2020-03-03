2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğini Dünya Sağlık Örgütü belirleyecek - Son Dakika
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğini Dünya Sağlık Örgütü belirleyecek

6 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uyacağını bildirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceğini Dünya Sağlık Örgütü belirleyecek, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uyacağını bildirdi.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan IOC İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından yazıla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IOC İcra Kurulu, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başarısı için bugün tam bağlılığını ifade etti." denildi.

Açıklamada, İcra Kurulu Toplantısı'nda, Kovid-19'a ilişkin şimdiye kadar alınan tüm önlemler hakkında bir rapor sunulduğu ve raporun okunmasının ardından Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin kapsamlı bir istişarede bulunduğu aktarıldı.

IOC'nin, Birleşmiş Milletlere bağlı DSÖ'nün Kovid-19'a ilişkin tavsiyelerine uymaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "IOC İcra Kurulu, değerli tavsiyeleri ve iş birlikleri için DSÖ'ye teşekkürlerini sunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak tüm sporculara hazırlıklarına devam etme çağrısında da bulunuldu.

Ayrıca, sporcuların oyunların akibetine ilişkin son bilgi ve gelişmeleri "Athlete365" adlı siteden takip edebilecekleri kaydedildi.

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, bugün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söylemişti.

Yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:02 Kaynak: AA
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