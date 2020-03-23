2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak

6 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları için erteleme seçeneği dahil farklı senaryolar üzerine kararını dört hafta içinde vereceğini açıklamasının ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de ertelemenin seçeneklerden biri olabileceğini söyledi.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları için erteleme seçeneği dahil farklı senaryolar üzerine kararını dört hafta içinde vereceğini açıklamasının ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de ertelemenin seçeneklerden biri olabileceğini söyledi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü pandemisi nedeniyle iptal ya da ertelenme ihtimali gündemden düşmeyen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) kritik bir açıklama geldi. Dün telekonferans aracılığıyla bir acil durum toplantısı gerçekleştiren IOC, olimpiyatların geleceği ile ilgili erteleme seçeneği de dahil farklı senaryolar üzerine çalışmaya başlanacağını açıkladı.


Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo yerel hükümeti ve Japonya makamları ile yapılacak istişarelerin ardından önümüzdeki dört hafta içinde tartışmalara son vermeyi hedeflediklerini açıklayan IOC, iptal seçeneğinin ise masada olmadığını duyurdu.


Abe'den erteleme sinyali


IOC'nin son açıklamasının ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe de bugün bir meclis toplantısında konuyla ilgili yorumda bulundu. Oyunları eksiksiz biçimde gerçekleştirmek imkansız hale gelirse ertelemenin bir seçenek olabileceğini söyleyen Abe, iptal seçeneğinin ise seçenekler arasında olmadığının altını çizdi.


Gündemden düşmedi


Olimpiyatların iptal edileceği ya da erteleneceğine dair söylentiler salgının etki alanını genişletmesiyle kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus daha önce yaptığı açıklamada oyunlar hakkında bir karar vermek için çok erken olduğunu söylemişti.


IOC eleştirilerin hedefi olmuştu


Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da korona virüsü salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın başarı ile gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini açıklamış, ancak DSÖ'nün erteleme çağrısı yapması halinde çağrıya uyacaklarını duyurmuştu. Son günlerde IOC, erteleme seçeneğini gündeme almaması nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump da, 'erteleme' seçeneğini gündeme getirmişti. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:31 Kaynak: İHA

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