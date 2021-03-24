2020 Tokyo Olimpiyatları'nın meşalesi yarın yakılacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcını simgeleyen geleneksel olimpiyat meşalesi yakma töreni, yarın başlayacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcını simgeleyen geleneksel olimpiyat meşalesi yakma töreni, yarın başlayacak. Japonya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Fukuşima kentindeki olimpiyat köyünde yarın başlayacak meşale yakma töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak. Japonya Kadın Futbol Takımı üyeleri tarafından yakılacak meşale, oyunların başlayacağı 121 gün boyunca ülke genelindeki 47 vilayette sergilenecek. Meşalenin yolculuğu, oyunların açılış törenin yapılacağı Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda 23 Temmuz'da son bulacak. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın meşalesi yarın yakılacak - Son Dakika Spor

Son Dakika

AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var

Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı

Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı

"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında

Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi

Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı

AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi

Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi