2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Nergis, ilk maçında 2012 Londra 'da altın, 2016 Rio 'da ise bronz madalyası bulunan 49 yaşındaki Ahlquist'le karşılaştı.

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