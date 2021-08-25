2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı.

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