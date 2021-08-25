2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Milli takımın golleri Sevda Altunoluk (4), Fatma Gül Güler (2) ve Reyhan Yılmaz'dan geldi. Japonya'nın tek golünü ise penaltıdan Norika Hagiwara'dan attı.

2016 Rio 'da altın madalya kazanan milli takım, maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı.

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