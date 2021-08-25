2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan ve Abdullah Öztürk, ilk maçlarından galip ayrıldı.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Nesim Turan, D Grubu'nda Şilili Cristian Gonzalez ile karşılaştı.

Nesim Turan, rakibini 11-7, 11-3 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yendi.

A Grubu'nda mücadele eden Abdullah Öztürk ise Endonezyalı Adyos Astan karşısında 11-8, 6-11, 11-3 ve 11-7'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Milli sporcular, gruptaki ikinci maçlarına yarın TSİ 03.00'te çıkacak. Nesim Turan ile Çinli Yan Zhang, Abdullah Öztürk ile Polonyalı Rafal Lis karşılaşacak.