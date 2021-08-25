Gümüş madalyayı Japonya 'dan Miyuki Yamada 2.26.18'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Meksikalı Fabiola Ramirez 2.36.54'lük derecesiyle kazandı.

Altın madalyayı Singapurlu Pin Xiu Yip, 2.16.61'lik zamanıyla elde etti. Yip, üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu yaşadı.

Elif İldem, toplam 8 kişinin yer aldığı finalde 3.13.39'luk derecesiyle 8. oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif, finalde mücadele etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde Elif İldem, 8. oldu.

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