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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

25.08.2021 14:31
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, Brezilyalı Danielle Rauen'e 3-0 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, Brezilyalı Danielle Rauen'e 3-0 yenildi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ikinci maçında Rauen ile karşılaştı.

Rakibine 11-3, 11-8 ve 11-9'luk setlerle 3-0 mağlup olan milli sporcu, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Neslihan, gruptaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 15.20'de Macar Alexa Szvitacs ile mücadele edecek.

Neslihan Kavas, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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