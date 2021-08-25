2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, Brezilyalı Danielle Rauen'e 3-0 yenildi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ikinci maçında Rauen ile karşılaştı.

Rakibine 11-3, 11-8 ve 11-9'luk setlerle 3-0 mağlup olan milli sporcu, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Neslihan, gruptaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 15.20'de Macar Alexa Szvitacs ile mücadele edecek.