2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde tekerlekli sandalye eskrim epe branşı A kategorisinde mücadele eden Hakan Akkaya elendi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında Hakan, elemeleri geçemedi.
İlk maçında İtalyan Emanuele Lambertini'ye 5-4 yenilen milli sporcu, ikinci karşılaşmasında Çin'den Jianquan Tian, üçüncü müsabakasında ise Iraklı Zainulabdeen Al-Madhkhoori'ye 5-3'lük skorlarla kaybetti.
Hakan, dördüncü maçında Kanadalı rakibi Ryah Rousell'i 5-0 yenerken, beşinci karşılaşmasında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Maxim Shaburov'a 5-4 mağlup oldu.
Milli sporcu son maçında ise Almanya'dan Maurice Schmidt'e 5-3 yenildi ve toplamda 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle üst tura çıkamayarak oyunları 11. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor