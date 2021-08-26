2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale çıktı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, ikinci seride mücadele etti.
Serisinde 2.44.80'lik derece elde eden Türkiye, toplam 10 ülkenin yarıştığı havuzda 8. olarak final bileti aldı.
Milli takımın yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 14.01'de başlayacak.
Kaynak: AA
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