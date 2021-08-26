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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

26.08.2021 12:04
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Fransız Nicolas Savant Aira'ya 3-2 yenilerek elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Fransız Nicolas Savant Aira'ya 3-2 yenilerek elendi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Hamza, Savant Aira ile karşılaştı.

Başa baş mücadele sonunda rakibine 9-11, 11-1, 11-6, 10-12 ve 11-7 sona eren setlerle 3-2 kaybeden Hamza Çalışkan, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

İlk karşılaşmasını da Çinli Ningning Cao'ya 3-0 kaybeden milli sporcu, oyunlara veda etti.

Hamza Çalışkan, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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