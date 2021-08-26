2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, üçüncü ve son maçında Macaristan'dan Alexa Szvitacs'a 3-0 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, üçüncü ve son maçında Macaristan'dan Alexa Szvitacs'a 3-0 yenildi. Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, gruptaki son maçında Macar sporcuyla karşılaştı. Paralimpik oyunlarında 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, rakibine 11-9, 11-6 ve 14-12'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Oyunlardaki 3. maçını da kaybeden Neslihan, grubunda 4. olarak elendi.

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