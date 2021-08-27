2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar makaralı yay W1 kategorisinde Fatma Danabaş, sıralama turunda 12. oldu.
Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, Fatma 12 sporcu arasında 515 puanla sonuncu sırada yer aldı.
Milli sporcu eleme turunda 31 Ağustos Salı günü, genel sıralamada 5. olan ABD'li Lia Coryell'le karşılaşacak. Fatma, müsabakayı kazanırsa çeyrek finale çıkarak madalya mücadelesini sürdürecek.
Kaynak: AA
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