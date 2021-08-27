Üye Girişi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

27.08.2021 07:25
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, normal süresi 67-67 biten maçta Kanada'yı 77-73 mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, normal süresi 67-67 biten maçta Kanada'yı 77-73 mağlup etti.

Milli takım grupta, Güney Kore'den sonra 2000, 2004 ve 2012'de altın madalya kazanan güçlü rakibi Kanada'yı da yenerek 2'de 2 yaptı. Türkiye, grubundaki 3. maçında yarın TSİ 03.00'da İspanya'yla karşılaşacak.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde kapatan milli takım, soyunma odasına ise 30-30'luk eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte Kanada, hücumda etkili oldu ve final periyoduna 54-45 önde girdi. Son çeyrekte çok iyi savunma yapan ay-yıldızlı ekip, 35. dakikada 57-56 öne geçti. Bitime 6 saniye kala Kanada, Nikola Goncin'in basketiyle maça 67-67'lik eşitliği getirdi. Milli takım son topta Uğur Toprak'ın atışında isabet bulamadı ve normal süresi 67-67 berabere biten karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Özgür Gürbulak'la sayılar üreten milli takım, serbest atıştan bulduğu basketlerle son 9 saniyeye 76-73 önde girdi. Kanada, Patrick Anderson'un 3 sayılık atışında isabet bulamadı ve taktik faulden bir sayı daha kazanan Türkiye, sahadan 77-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Kanada'da 33 sayı atan Nikola Goncin oldu. Milli takımımıza galibiyeti getiren isimlerin başında ise 28 sayı atan Özgür Gürbulak ile 17 sayı kaydeden Uğur Toprak yer aldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

Türkiye, Kanada, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı 07:22 Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler 01:03 Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli 00:09 ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli
Bakan Koca 23:32 Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi 22:30 Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı 20:24 Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum 18:35 Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Damadın arkadaşlarından 16:04 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme

Son Dakika Haberleri
07:46 Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
07:44 Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılma son başvuru tarihi 31 Ağustos
07:25 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
07:21 Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı
07:19 Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
07:15 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu
18:28 Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz         
07:19
Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı         
00:40
Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak         
00:02
Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı         
23:23
Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu         
20:50
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 08:08:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement