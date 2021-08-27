2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Bronz madalya şansını sürdürmek için repesaja çıkan milli sporcu, Japon Takaaki Hirai'yle karşılaştı. Rakibini ipponla yenen Recep, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

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