2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

İkinci repesaj müsabakasında Japon sporcu Shizuka Hangai'yle karşılaşan Ecem, son 10 saniyeye 1-0 önde girdi. Bitime az bir süre kala rakibine üst üste puanlar veren milli sporcu, tatamiden 2-1 yenik ayrıldı ve bronz madalya maçı oynama hakkını son anda kaybetti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle zorlanan Ecem, rakibi karşısında altın puanın oynandığı uzatma bölümünde 3. kez ceza puanı aldı ve müsabakayı kaybederek altın madalya şansını kaçırdı.

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