2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Ali Öztürk, yarı final mücadelesinde son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao ile yarın TSİ 08.20'de karşılaşacak.

Rakibini 13-11, 8-11, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-1 yenen Ali, adını yarı finale yazdırdı. Masa tenisinde yarı finale çıkan sporcular bronz madalya almayı garantiliyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarının çeyrek finalinde Sırbistan 'dan Mitar Palikuca'yla karşılaştı.

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