2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Altın madalyayı, dünya ve paralimpik oyunları rekorunu 39.54'lük zamanıyla kıran Çinli Dong Lu kazandı. Gümüş madalyayı İspanyol Marta Fernandez Infante 40.22'lik derecesiyle, bronz madalyayı ise Çinli Jiao Cheng 43.04'lük zamanıyla elde etti.

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