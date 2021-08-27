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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

27.08.2021 15:41
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında son paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk, çeyrek finalde İspanya'dan Fransisco Lopez Sayago'yla karşılaştı.

Avrupa ve dünya şampiyonlukları da bulunan milli sporcu, rakibini 11-6, 11-9 ve 11-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi.

Nesim Turan da Slovak sporcu Boris Travnicek'le yarı finale kalma mücadelesi verdi. Milli sporcu, çekişmeli geçen setler sonunda rakibini 11-9, 12-10 ve 11-9'la 3-0 yenerek yarı final biletini aldı ve madalyayı garantileyen sporcular arasına katıldı.

Abdullah Öztürk, yarı final mücadelesinde Kryzszof Zylka (Polonya)-Maxime Thomas (Fransa) maçının galibiyle yarın TSİ 09.00'da karşılaşacak. Nesim Turan ise yarın aynı saatte Sm Saleh (Mısır)-Young-Kun Kim (Güney Kore) karşılaşmasının galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

İki milli sporcu, finale yükselmeleri durumunda altın madalya için birbirlerine rakip olacak.

Abdullah Öztürk, Milli Sporcu, İspanya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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