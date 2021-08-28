2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Çin'i 6-3 yendi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Çin ile karşılaştı.
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonunu daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 6-3 kazanarak ilk galibiyetini aldı.
İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, son karşılaşmasını 30 Ağustos Pazartesi TSİ 03.00'da Ukrayna ile oynayacak.
Kaynak: AA
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