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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

28.08.2021 08:01
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, derece elde edemedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, derece elde edemedi.

Milli halterci Yasemin Ceylan Baydar, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

İlk iki hakkında 112 kiloda başarılı olamayan Yasemin Ceylan Baydar, üçüncü denemesinde de 120 kiloyu kaldıramadı ve müsabakada sıfır çekti.

Bu sıklette Meksikalı Amalia Perez altın, Özbek Ruza Kuzieva gümüş, Nijeryalı Lucy Ejike bronz madalya kazandı.

Milli, Tokyo, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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