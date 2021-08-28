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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

28.08.2021 10:25
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Zeynep, 2018 Dünya Şampiyosı'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yle karşılaştı.

Karşılaşmada daha atak bir oyun sergileyen Zeynep, waza-ari puanıyla 1-0 geriye düştü. Son 20 saniye kala waza-ari puanını bu sefer Zeynep aldı ve maçta durum 1-1'e geldi. Normal süre 1-1 bitince karşılaşma, ilk sayıyı alan sporcunun kazanacağı altın skora gitti.

Altın skor bölümünde ıppon puanı alan Zeynep, 2018'de olduğu gibi rakibini yine yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonra sevinç gözyaşlarını tutamayan Zeynep, Türk bayrağını sırtına alarak mutluluğunu yaşadı.

Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 1 gümüş madalyası, dünya şampiyonasında ise 1 altın madalyası bulunan 25 yaşındaki milli sporcu, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti. Kasapoğlu, Zeynep'i tebrik eden ilk isim oldu.

Zeynep Çelik, oyunlar, Tokyo, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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