2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde okçulukta kadınlar makaralı yay açık kategorisinde milli sporcu Sevgi Yorulmaz, son 16 turuna yükseldi.
Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 tur müsabakalarında Sevgi, Taylandlı Prabhaporn Homjanthuek'le karşılaştı.
Milli sporcu, 5 set sonunda 133-133 eşitlikle tamamlanan mücadelede rakibini beraberlik atışıyla mağlup ederek üst tura çıktı.
Sevgi Yorulmaz, son 16 turunda yarın 04.08'de Singapur'dan Nur Syahidah Alim'le çeyrek finale çıkabilme mücadelesi verecek.
Kaynak: AA
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